Похититель песка в Самарской области стал причиной страшной смерти романтичного подростка

Опасными могут быть и дикие пляжи, и уже привычные. Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области похититель песка стал причиной смерти романтичного подростка. ЧП случилось на реке Кондурча. В тот неблагополучный день компания подростков пришла на пляж. Мальчишки и девчонки веселились, болтали и Дима (имя изменено) решил произвести внимание на красивую девчонку, которая ему давно нравилась. Школьник смело забежал в воду, уверенный, что там не глубоко. Он хотел сорвать видневшуюся неподалеку кувшинку. Но на пути парня ждал котлован.

Накануне вечером частный строитель решил сэкономить и привезти с пляжа песок на стройку. Чтобы никто не заметил нарушения, он загнал эскаватор в воду и копнул прямо в нескольких метрах от традиционного места купания жителей. Именно в эту яму и попал полросток.

Компания еще долго думала, что Дима просто нырнул и сейчас выплывет около кувшинок, но голова подростка над водой не появлялась. Друзья начали искать своего товарища, в это время на пляж уже ехали водолазы. Диму нашли на глубине двух метров, прямо в вырытом экскаватором котловане рядом с пляжем.

- Нельзя быть уверенным в безопасности даже знакомого места. Если же вы приехали на пляж в первый раз, то и вовсе следует быть предельно осторожным: не бежать в воду, не проверив дно и не нырять в незнакомом месте, тем более в грязной воде, - дает совет спасатель.

Чего еще стоит опасаться летом и о чем нужно помнить на пляже – читайте в нашем репортаже.