Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников пока остается в должности

Александр Винников проработал в Самаре пять лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

17 июня на селекторном совещании в ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников глава ведомства объявил о своем уходе. Он проработал в должности 5 лет.

На данный момент официально генерал-лейтенант еще остается на своем посту. В пресс-службе облМВД ситуацию не комментируют, но по имеющимся сведениям, есть бюрократические моменты, по которым Винников пока остается в системе.

Кто станет новым начальником регионального главка - пока неизвестно. В последнее время на должность назначали полицейских из других областей. Не исключено, что и в этот раз случится тоже самое.