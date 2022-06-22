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Общество22 июня 2022 6:53

Автобус № 41 пустили в объезд ул. Физкультурной в Самаре 21 июня 2022 года

Маршрут изменили на время дорожных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобус № 41 направили в объезд площади Кирова

Автобус № 41 направили в объезд площади Кирова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 21 июня 2022 года, в Самаре изменили схему движения автобуса № 41 «15а микрорайон — универмаг «Юность». Маршрут направили в объезд участка улицы Физкультурной. Об этом в соцсетях сообщила компания «СамараАвтоГаз».

— С 21:25 ведутся дорожные работы на улице Физкультурной от улицы Краснодонской до проспекта Кирова. Автобус № 41 временно ходит в направлении 15-го микрорайона по улице Победы и проспекту Кирова без заезда на площадь Кирова, — отметил перевозчик.

Напомним, на улице Физкультурной недавно начался ремонт проезжей части. Сначала рабочие убрали старый асфальт, а теперь приступили к укладке нового полотна. Основные работы подрядчик старается выполнять в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта.