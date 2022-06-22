Из расписания кинотеатра под открытым небом в Самаре убрали возмутивший горожан фильм

Уличный кинотеатр работает в амфитеатре на набережной Волги / Фото: vk.com/samnab

Кинотеатр под открытым небом «Филин» изменил расписание фильмов после возмущения жителей Самары. Горожанам не понравилось, что в День памяти и скорби, 22 июня 2022 года, там решили показать картину «Сволочи» (16+).

— Уважаемые зрители! Искренне просим извинения за ошибочно размещенное расписание на эту неделю! — написали представители МП «Самарская набережная» в соцсетях.

Теперь расписание на среду, 22 июня, выглядит так: в 17:00 начнется показ фильма «Сестренка» (2019), в 18:40 — «Они сражались за Родину» (1975), а в 21:05 — «Калашников» (2020). Действие всех картин происходит во время Великой Отечественной войны.