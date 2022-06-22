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Общество22 июня 2022 16:24

В Самаре сильный ветер выдирает деревья с корнем

Погода опять не в настроении
Алена ПРОВКИНА
Дерево в "подвешенном" состоянии.

Дерево в "подвешенном" состоянии.

Фото: Максим БАТУЕВ

В Самаре переменчивая погода решила отыграть в июне 2022 года. Сильный порывистый ветер с корнем выдрал дерево.

Из-за бушующей стихии могут пострадать не только деревья, но и ближайшие автомобили. Водителям следуют переставить машины подальше от опасных объектов. Журналист «КП-Самара» поделился кадрами вырванного с корнем ствола дерева рядом с частью МЧС на Долотном переулке Куйбышевского района. Скорее всего, еще одно погодное изменение это дерево не переживет.

Напомним, что в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики сообщили о граде, ливне и шквалистом ветре, надвигающихся на Самарскую область.