В Самаре дерево, расколотое пополам, обрушилось на автодорогу

Дерево раскололо пополам. Фото: "Подслушано Управа"

В Самаре и области до сих пор бушует непогода. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Пользователи социальных сетей поделились кадрами с обрушившимся деревом. Сильный ветер и последствия непогоды раскололи многолетний ствол. Из-за его падения водители не смогут проехать по автодороге, двигаться придется в объезд. Дерево перекрыло участок на улице Сергея Лазо, 27 «А» в Красноглинском районе.

Напомним, что вчера, 22 июня 2022 года, из-за сильного ветра еще одно дерево вырвано с корнем. К счастью, обошлось без жертв. Пока неизвестно, когда вырванные стволы уберут с дорог.