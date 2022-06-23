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Общество23 июня 2022 8:59

В Самаре отпразднуют День молодежи в конце июня 2022 года

Мероприятия начнутся 26 июня
Алена ПРОВКИНА
Основное мероприятие пройдет у стадиона

Основное мероприятие пройдет у стадиона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогут посетить мероприятия, посещенные Дню молодежи. Основная площадка откроется у стадиона «Солидарность Самара Арена».

Отмечают, что мероприятие начнется 26 июня в 15:00. Спортсмены, активисты и волонтеры устроят мастер-классы. Каждый желающий сможет насладиться концертом и сделать снимки у фотозоны, а также посмотреть на показательные выступления и открытие новых спортплощадок. Сам праздник закончится в 22:30.

Напомним, что уже в эти выходные – 25 и 26 июня 2022 года – пройдет масштабная ярмарка с товарами ручной работы. Самарцы смогут купить интересные вещи в парке имени Гагарина.