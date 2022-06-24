В Струковском саду пройдет фестиваль джаза и День молодежи 26 июня 2022 года

Мероприятия пройдут в Струковском саду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы смогут отметить День молодежи и фестиваль джаза в воскресенье, 26 июня 2022 года в Струковском саду.

По данным городской администрации, с 16:00 до 22:00 в честь праздника гости смогут посетить мастер-классы, поучаствовать в викторинах и послушать лекции. Концерт, посвященный фестивалю джаза, начнется в 19:00. Также на площадках предстанут крупные молодежные организации, студенческие отряды и волонтеры.

В завершении праздника на сцене споют известные музыкальные группы. Отмечают, что в качестве хедлайнера выступит группа «Comedoz». Напомним, что также мероприятия пройдут у стадиона «Солидарность Самара Арена».