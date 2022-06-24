Родные березки вместо зарубежного моря: куда самарцы поедут отдыхать этим летом

Многие самарцы в июне поедут в Калининград, Сочи, Казань и на Минеральные Воды Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Стало известно, куда самарцы поедут отдыхать в июне 2022 года. Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, что многие проведут свой отпуск в России (95%). Около 3% отправятся в страны ближнего зарубежья, а 2% — дальнего.

Топ-10 российских направлений в июне: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Сургут. Перелет туда и обратно в эти города обойдется в сумму от 5 до 21 тысячи рублей. Самые дешевые билеты — в Казань и Москву, самые дорогие — в Сургут, Минеральные Воды и Новосибирск. В среднем поездки самарцев в эти города продлятся 8 дней. По сравнению с прошлым годом стоимость перелетов снизилась на 14%.

Если говорить о зарубежных поездках, то самарцы предпочитают отдыхать в Армении, Белоруссии, Киргизии, Турции и Казахстане, а также в Израиле и ОАЭ. Здесь стоимость перелета туда и обратно в разы больше, чем по России. Например, поездка в Израиль обойдется в 70 850 рублей, в ОАЭ — в 57 300, в Турцию — в 38 450. Самый бюджетный вариант — Белоруссия (10 450 рублей). Жители Самары планируют провести в странах ближнего зарубежья около 17 дней, в других странах — 13.

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