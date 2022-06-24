В Самаре на информационном стенде перепутали имена героев СССР

Депутат Роман Балтер, принимавший участие в установке и открытии стенда, уже принес свои извинения

На днях в Самаре состоялось открытие информационного стенда в память о летчице, герое Советского Союза Полине Осипенко. А позже внимательные граждане заметили, что вместо нее на плакате изображена другая летчица - Марина Раскова. Информация мгновенно разлетелась по городу, возмутив самарцев.

Участие в открытии и установке стенда принимал депутат «Единой России» Роман Балтер. Он извинялся перед горожанами за ужасное недоразумение и прокомментировал ситуацию.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает. И знаете, я рад, что у нас такие неравнодушные жители, которые знают свою историю, а самое главное - знают наших героев в лицо. Такая оплошность подрядчика всколыхнула общественность. Не прошло и 12 часов, как страшное недоразумение устранено и жителям и гостям Самары доступен корректный вариант информационного стенда Полины Денисовны Осипенко, - поделился парламентарий.

Роман Балтер также добавил, что для установки стенда бюджетные средства потрачены не были. В ближайшее время территория вокруг объекта будет благоустроена.