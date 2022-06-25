Самарские коммунальщики перерыли Партизанскую и закрыли движение до конца июня 2022 года

Движение по Партизанской закрыли до 27 июня Фото: принтскрин видео.

В Самаре коммунальные службы продолжают проводить работы по перевооружению теплотрасс. С 24 июня 2022 года в рамках запланированных работ закрыли движение по улице Партизанской в районе дома №198. Самарский видеоблогер Евгений Щекин заснял на видео, что сейчас происходит в этом районе.

Коммунальщики уже вскрыли асфальт и начали проводить ремонтные работы. На участке полностью перекрыто движение в обе стороны. Самарские автолюбители ищут пути объезда, чтобы добраться до конечного пункта.

По данным администрации Самары технические работы будут проводиться до 27 июня 2022 года. Однако сроки сдачи объекта могут увеличиться, так как после ремонтных работ коммунальная служба должна будет восстановить дорожное покрытие и благоустроить территорию.

Кроме того, общественный транспорт, маршрут которого проходил через данный участок, временно поменяет схему движения. Так, по новому маршруту будет ходить автобус №52. Городские власти просят с пониманием относиться к ситуации и заранее планировать свой маршрут.