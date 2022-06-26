В Самаре утвердили среднюю стоимость «квадрата» жилья на 2 квартал 2022 года

Постановление уже вступило в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти областной столицы утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья. Соответствующее постановление подписала глава Самары Елена Лапушкина.

- Во втором квартале 2022 года средняя стоимость 1 квадратного метра жилья составит 36 674 рубля, - следует из опубликованной документации.

Напомним, данный норматив применяется для расчета социальных выплат. Они предоставляются молодым семьям на покупку или строительство жилья. Новое постановление распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.

Отметим, что средняя стоимость осталась на том же уровне, что и в первом квартале текущего года. А вот в сравнении с прошлым годом отметилось значительное снижение. В третьем квартале 2021 года данный норматив составлял 48 611 рублей.