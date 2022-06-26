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Происшествия26 июня 2022 20:17

В Самаре вечером 26 июня 2022 года загорелась квартира на проспекте Карла Маркса

Пожар начался на верхнем этаже многоквартирного дома
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте возгорания работали спецслужбы

На месте возгорания работали спецслужбы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 26 июня 2022 года в областной столице произошло ЧП. В одном из многоквартирных домов загорелась квартира. Информацию сообщили очевидцы.

По данным горожан, возгорание случилось после 9 часов вечера на проспекте Карла Маркса, 360. Пожар начался на одном из верхних этажей. Сильного огня очевидцы не заметили, однако дым было видно даже в темное время суток.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели. Причина возгорания устанавливается. Информация о пострадавших пока не поступала.

Отметим, что это не единственное возгорание, произошедшее в Самаре в это воскресенье. Днем здесь загорелся остров Зелененький. Огонь охватил траву на площади 150 квадратных метров.