В Самаре вечером 26 июня 2022 года загорелась квартира на проспекте Карла Маркса

На месте возгорания работали спецслужбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 26 июня 2022 года в областной столице произошло ЧП. В одном из многоквартирных домов загорелась квартира. Информацию сообщили очевидцы.

По данным горожан, возгорание случилось после 9 часов вечера на проспекте Карла Маркса, 360. Пожар начался на одном из верхних этажей. Сильного огня очевидцы не заметили, однако дым было видно даже в темное время суток.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели. Причина возгорания устанавливается. Информация о пострадавших пока не поступала.

Отметим, что это не единственное возгорание, произошедшее в Самаре в это воскресенье. Днем здесь загорелся остров Зелененький. Огонь охватил траву на площади 150 квадратных метров.