В Самарской области моторист исчез с борта теплохода во время ночной смены

На месте происшествия работал водолазный отряд / Фото: ПСС Самарской области

В воскресенье, 26 июня, в Самарской области произошло ЧП. С борта теплохода исчез моторист, работавший в ночную смену. Информацию сообщили в ПСС Самарской области.

Происшествие случилось на реке Самара напротив дома №1 по улице Тракторная. О пропаже мужчины стало известно после просмотра камер видеонаблюдения. На место ЧП по заявлению правоохранителей прибыли водолазы. В 15:00 начались поиски.

- На месте работали 5 спасателей, был задействован водолазный катер. Работа оказалась сложной из-за мутной воды и волнения акватории, которое создало интенсивное движение маломерных судов. Под ошвартованными у причала судами было осмотрено дно на глубинах 4-5 метров, - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Отыскать мужчину удалось спустя полтора часа - пропавший был обнаружен и поднят на поверхность воды в 17:30.

Отметим, что в последнее время в Самарской области участились происшествия на воде. В субботу, 25 июня, в Красноярском районе пропал мужчина - исчез во время отдыха на берегу озера. Его удалось отыскать только после 8 часов вечера.