В Самаре пустят обновленный автобусный маршрут №36

Обновленный маршрут скоро начнет курсировать в Самаре. Фото: департамент транспорта

В Самаре в ближайшее время планируют запустить обновленный автобусный маршрут №36. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта.

По полученным данным, совсем скоро жители Куйбышевского района смогут без проблем добираться до поселка Рубежное. Чтобы улучшить транспортную доступность, также автобус будет заезжать в поселок Озерный, где горожане, при необходимости, смогут пересесть на автобусы №26 или №32. Также самарцы смогут от поселка добраться до улицы Авроры и Хлебной площади.

Напомним, что водителей предупредили о временном ограничении проезда по автодороге М-5 «Урал». Подобные меры приняли из-за угрозы оползня.