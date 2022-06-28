Стало известно, что появится на месте рынка «Шапито» в Самаре

На площадке уже ведутся работы по демонтажу торговых точек Фото: скриншот с видео

Власти Самары озвучили планы по дальнейшему использованию территории рынка «Шапито». На улице Георгия Димитрова будет построен новый торговый центр. Об этом сообщил руководитель городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

- В торговом центре запланирована торговля как строительными материалами, так и продуктами питания. Предпринимателям предоставят торговые места в соседних районах. С ним обсуждались все нюансы, мы неоднократно встречались на собраниях, куда приглашались представители других коммерческих и муниципальных структур для предоставления мест, - отметил Владислав Зотов.

Напомним, в настоящий момент на рынке ведутся демонтажные работы. Несколько киосков уже снесены, некоторые пока продолжают работу. В скором времени стартует строительство нового торгового центра. Полностью возвести объект планируется за полтора года. После этого сюда смогут вернуться прежние предприниматели и прийти другие бизнесмены, желающие реализовать продукцию в данной точке.