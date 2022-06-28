Татьяна Мрдуляш рассказала, почему Самарский филиал Третьяковской галереи пока не открыли

Здание Фабрики-Кухни, где разместится филиал, в данный момент реставрируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полным ходом идет реставрация здания Фабрики-Кухни, где в дальнейшем откроется Самарский филиал Третьяковской галереи. Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказала, почему открытие Третьяковки все еще не состоялось. Данную информацию она озвучила в эфире радио «Комсомольская правда».

- Процесс реставрации очень сложный. Но хочу заметить, что с появлением Третьяковки наши музеи подтянулись. Мы это видим и по музею Алабина, и по Художественному музею, и по небольшим музеям, например, по музею Модерна. Открытие Самарского филиала Третьяковской галереи ожидаем в первом квартале следующего года, - поделилась Татьяна Мрдуляш.

Отметим, что реставрация здания идет быстрыми темпами. Весной этого года рабочие начали подключать объект к инженерным системам, параллельно велась закупка оборудования по свету и айти-составляющей. Все работы идут в рамках графика, без отставаний.

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