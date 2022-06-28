В Самаре запланировали реконструкцию причалов речного вокзала

Причалы речного вокзала изменят внешний вид Фото: Архив "КП"

В Самаре специалисты планируют провести реконструкцию речного вокзала. Изменится внешний вид причалов.

По информации проекта поправок программы развития транспортной системы, финансирование поступит из резервного фонда. Проект собираются завершить уже в 2023 году. За два года на строительство и реконструкцию направят почти 23 миллиона рублей. Большая часть суммы – 22 миллиона рублей – поступит на выполнение изысканий и подготовку.

Напомним, что инвестора для строительства и реконструкции искали с 2017 года. Проект нового здания был готов еще в прошлом году. Для финансирования хотели привлечь частного инвестора.