В Самаре запланировали реконструкцию причалов речного вокзала

Причалы речного вокзала изменят внешний вид
Фото: Архив "КП"
В Самаре специалисты планируют провести реконструкцию речного вокзала. Изменится внешний вид причалов.
По информации проекта поправок программы развития транспортной системы, финансирование поступит из резервного фонда. Проект собираются завершить уже в 2023 году. За два года на строительство и реконструкцию направят почти 23 миллиона рублей. Большая часть суммы – 22 миллиона рублей – поступит на выполнение изысканий и подготовку.
Напомним, что инвестора для строительства и реконструкции искали с 2017 года. Проект нового здания был готов еще в прошлом году. Для финансирования хотели привлечь частного инвестора.