Самару и Ереван соединит еще один новый рейс

Из Самары появилось еще одно направление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Самары в столицу Армении будет летать еще один авиарейс. С начала июля из областного центра можно будет добраться до Еревана на самолете «Сухой Суперджет».

Авиакомпания, осуществляющая перелеты, также отметила, что рейсы из Самары в Ереван организуют два раза в неделю – в среду и субботу. Вылет из областного центра в 13:00, прибытие в Ереван в 15:50. Обратный рейс запланирован на 16:40, прилет в 19:15. Авиаперевозчик указал местное время для каждого аэропорта.

Напомним, что также открыта продажа билетов по направлениям Красноярск – Казань – Самара. Авиарейсы организуют в летний период текущего года.