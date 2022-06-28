В Самаре из-за ремонта на улице Молодогвардейской ограничат движение с 1 по 6 июля 2022 года

Водителям предоставили временную схему движения. Схема: городская администрация

Жителям Самары сообщили об еще одном временном ограничении на дороге. Из-за ремонта на улице Молодогвардейской перекроют движение с 1 по 6 июля 2022 года.

По информации городской администрации, на улице Молодогвардейской проводят работы по техническому перевооружению теплотрассы. С 8:00 1 июля до 5:00 6 июля водителям придется двигаться в объезд. Также, именно по этой причине, автобусы маршрутов №24 и №92 будут следовать по скорректированной схеме.

Подобные работы необходимы для того, чтобы избежать дальнейших аварий на сетях. Напомним, местные жители пожаловались на технологический сбой в автобусах 28 июня 2022 года.