Криминальный эксперт рассказал, где могут отбывать свои сроки экс-полицейские из Самары

В России всего несколько колоний для бывших сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На радио «КП-Самара» 98,2 FM в программе «Гость в студии» принял участие самарский блогер, автор книг «Кровавая Самара», «Криминальный Тольятти» и «Бандитская Самара» Олег Иванец. Криминальный эксперт рассказал радиослушателям о своих предположениях на тему того, где будут отбывать срок бывшие полицейские Антон Безчетвертев и Вячеслав Хомских.

- По моим данным осужденных полицейских из Самары уже несколько месяцев везут в мордовскую колонию. Не знаю с чем это связано, но, вероятнее всего, Хомских с Безчетвертевым тоже поедут в Мордовию, - говорит Олег Иванец.

Напомним, заместителю руководителя городского Управления МВД России - начальнику полиции Вячеславу Хомских суд назначил 10 лет колонии строго режима. Его признали виновными в регулярном получении взяток от группировки «Законовские».

Бывшему руководителю уголовного розыска отдела полиции Советского района Самары Антону Безчетвертеву за зверское убийство 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава дали 19 лет колонии строго режима.