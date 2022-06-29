Самарцев обязали убирать за своими животными на улице

Владельцы должны убирать за питомцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются работы по благоустройству города. Хозяев домашних животных обязали убираться за питомцами на улице после прогулки.

Ответственные самарцы и ранее убирали за своими животными на улице. Подобные меры принимали несколько лет назад, но не все жители решили следовать требованиям, оставляя отходы жизнедеятельности питомцев на улице. Правительство региона утвердило порядок содержания домашних собак и кошек. Соответствующий документ подписала глава города Елена Лапушкина.

- Предусмотрена необходимость обеспечения владельцами животных уборки продуктов жизнедеятельности животного с применением средств индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и др.), - указано в пояснительной записке.