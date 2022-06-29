В кинотеатре покажут документальный фильм о самарском актере Олеге Белове

В Самаре пройдет показ фильма "Домовой". фото: кадр из фильма

В кинотеатре «Художественный» пройдет показ документального фильма о самарском актере Олеге Белове. Жители смогут посмотреть картину по предварительной записи 30 июня 2022 года.

Отмечают, что вход будет свободный. Показ фильма начнется в 19:00. Премьера кинокартины состоялась еще в декабре 2021 года. Теперь фильм, получивший награду международного фестиваля, смогут увидеть все желающие на большом экране. Фильм «Домовой» снял самарский режиссер Антон Долганов.

Зрители окунутся в жизнь Олега Белова и смогут узнать о важных людях в судьбе актера. Картина рассказывает о том, как в мае 2021 года главный герой перенес инсульт, который парализовал левую часть тела актера.