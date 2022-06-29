Умер известный самарский блогер из губернаторского пула

Владимир Нехорошев вёл блог в ЖЖ

28 июня стало известно о смерти известного самарсконо блогера. Владимир Нехорошев был одним из авторов, входивших в число основателей самарского сегмента Живого Журнала. Его блог назывался Нехорошие времена. Под ником analyzator_sam он появлялся во многих обсуждениях, комментировал громкие события, высказывал точные оценки различных шагов представителей власти и крупного бизнеса.

О смерти коллеги по перу и клавиатуре сообщила ещё один сетевой автор Нина Дюкова. На странице Владимира в социальной сети ВКонтакте посты не появлялись уже с 2019 года. В блоге в ЖЖ-сообщества есть посты, датируемые 2020 годом.

Владимир Нехорошев входил в блогерский пул экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он много писал про Безымянную и самарские предприятия.