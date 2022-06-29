В Самарской области 29 июня 2022 года погода побила рекорды 75-летней давности

Жителям региона пришлось достать убранные до осени куртки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Июнь 2022 года в Самарской области начался с погоды, больше похожей на весеннюю. Температура воздуха варьировалась в пределах 20-25 градусов, а сильные ветра только усугубляли ситуацию. А под конец месяца в регион пришли настоящие холода.

Как сообщили в Приволжском УГМС, 29 июня в Самарской области зафиксировали экстремально-низкие температуры воздуха. Хуже всего пришлось жителям поселка Авангард - здесь столбик термометра опустился до 2 градусов тепла. На втором месте оказалось село Клявлино с температурой в 4,9 градусов тепла. Данный показатель побил рекорд 1947 года, когда температура составила всего 6 градусов. В Кинель-Черкассах в эту июньскую среду пришли холода в 5,9 градусов.

Напомним, несмотря на прохладную погоду, в Самарской области объявлен высокий уровень пожароопасности. Он будет действовать в регионе с 30 июня по 3 июля из-за сильной засухи.