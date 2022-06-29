Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в июле 2022 года

В июне погода в регионе оказалась неожиданно холодной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле в Самарскую область придет долгожданное тепло. Правда, в начале месяца жителям губернии придется потерпеть прохладную погоду. Данную информацию сообщили синоптики Gismeteo.

Июль начнется с небольшой температуры воздуха в +13 градусов. Однако уже 2 июля столбик термометра поднимется до 20 градусов, а на следующий день - до 22. Ближе к середине месяца в регионе начнутся жаркие дни. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в районе 33-36 градусов тепла. В целом погода будет умеренно теплой, ожидаются дожди и небольшая облачность.

Напомним, ранее в Самарской области зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха. Местами столбик термометра опустился до 2 градусов - и это несмотря на конец июня.