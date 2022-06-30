Из Самары в Египет появится прямой авиарейс в июле 2022 года

Появился прямой рейс до курорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские путешественники смогут без проблем добраться до Египта в июле 2022 года. Теперь не нужно делать пересадки.

На официальном сайте аэропорта Курумоч появилась информация о прямом рейсе до города Хургада. С 24 июля 2022 года появится прямой рейс до курорта. Отмечают, что вылет из Самары в 1:50, прибытие в Хургаду – в 4:30. Маршрут будет обслуживать компания «I Fly».

Напомним, что Самара попала в топ самых популярных направлений среди городов России. Многие туристы собираются отдохнуть в областной столице. Также в список попали Махачкала, Мурманск, Сочи, Волгоград и Тюмень.