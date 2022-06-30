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Общество30 июня 2022 13:26

В Самаре жители 5-й просеки направят жалобу в генпрокуратуру и администрацию президента

Самарцы продолжают борьбу за участок между школой №26 и лицеем «Спутник»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Свое обращение, опубликованное в официальном сообществе, активисты сопроводили эскизом ЖК/ Фото: vk.com/stopstroyka

Свое обращение, опубликованное в официальном сообществе, активисты сопроводили эскизом ЖК/ Фото: vk.com/stopstroyka

В Самаре продолжаются разбирательства из-за застройки участка на Пятой просеке. Жители Октябрьского района вели борьбу несколько лет, однако последней каплей стала выдача застройщику разрешения на строительство. Теперь горожане решили предпринять иные меры - они планируют направить жалобу о бездействии чиновников в администрацию Президента, генеральную прокуратуру и следственный комитет РФ. Об этом сообщается в официальном сообществе активистов.

- Сообщаем вам, что, несмотря на массовое противостояние населения микрорайона, разрешение на строительство ЖК «Омега» ООО «Берег-П» в настоящее время выдано, - сообщается в документе.

Напомним, информация о том, что ГК «Берег» получила разрешение на застройку Пятой просеки, появилась несколько дней назад. Компания планирует возвести новый ЖК, который будет состоять из четырех домов по 8 этажей, паркинга на 300 мест и детского сада. Между тем жители уверены, что на площадке необходимо построить соцобъекты.