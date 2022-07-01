В Самаре жуткий град обрушился на Грушинскую поляну

Град застал гостей фестиваля на Грушинской поляне Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре проходит 49-й Всероссийский фестиваль авторской песни им. Грушина. По традиции, авторы и поклонники собрались на Мастрюковских озерах на четыре дня - с 30 июня до 3 июля 2022 года.

Очевидцы сообщают «КП-Самара», что днем, 1 июля 2022 года, на Грушинскую поляну обрушился жуткий град. Гости фестиваля застали переменчивую самарскую погоду.

- Резко налетела туча, хлынул ливень с градом, - рассказали самарцы «Комсомолке».

Напомним, что в регионе из-за погодных изменений объявили желтый уровень опасности. До вечера 1 июля ожидается сильный дождь и ветер. Жителям лучше не выходить на улицу без зонта.