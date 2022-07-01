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Общество1 июля 2022 14:00

В Самаре из-за обрушившегося дерева перекрыли движение по улице Мичурина

Об этом сообщили в департаменте транспорта
Алена ПРОВКИНА
Дерево и столб обрушились на дорогу из-за непогоды. Фото: департамент транспорта

Дерево и столб обрушились на дорогу из-за непогоды. Фото: департамент транспорта

В Самаре из-за последствий непогоды обрушились дерево и столб 1 июля 2022 года. На улице Мичурина временно перекрыли движение.

По данным департамента транспорта областного центра, из-за аварийной ситуации на улице Мичурина у выставочного центра «Экспо-Волга» временно скорректируют движение общественного транспорта. Водителям также придется выбирать альтернативную дорогу. Отмечают, что троллейбусы маршрутов №4 и №15 будут двигаться в объезд по Московскому шоссе и улице Коммунистической через Губернский рынок.

Пока неизвестно, когда движение восстановится. Жителям лучше заранее планировать маршрут.