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Происшествия1 июля 2022 13:23

В Самаре обрушившийся столб повис на проводах на улице Мичурина

Самарцы поделились кадрами последствий ураганного ветра
Алена ПРОВКИНА
Жителям лучше воздержаться от прогулок рядом с происшествием. Фото: Афиша Самары

Жителям лучше воздержаться от прогулок рядом с происшествием. Фото: Афиша Самары

В Самаре из-за сильного ветра и града упал столб на улице Мичурина. Местные жители поделились кадрами происшествия.

В областной столице сильный ветер повлиял на обрушение дерева и столба на территории в районе Экспо-Волги. Столб повис на проводах прямо над дорогой в опасной близости от пешеходов. Водителям стоит двигаться в объезд, чтобы не создавать пробок. Напомним, что в первый июльский день синоптики объявили желтый уровень опасности. В области дожди будут идти до вечера.

Также град обрушился на Грушинскую поляну. Тучи быстро налетели и удивили гостей фестиваля.