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Общество1 июля 2022 16:43

На Самару обрушился сильный град 1 июля 2022 года

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В Самаре и области бушует непогода. Фото:новости Самары - Самара life

В Самаре и области бушует непогода. Фото:новости Самары - Самара life

На Самару и область обрушился сильный ливень и град 1 июля 2022 года. Очевидцев удивила погода в начале второго месяца лета.

По данным синоптиков, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем и вечером в пятницы местных жителей удивил сильный град, грома и гроза. Также непогода застала гостей Грушинского фестиваля прямо на поляне.

Особенно сильно удивились крупному граду в Тольятти. Местные жители поделились в социальных сетях фотографиями крупных кусков льда, обрушившихся на город. К счастью, ближе к вечеру небо вновь стало ясным.