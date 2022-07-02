Видеоблогер показал, как в Самаре строят новый сквер на улице Ташкентской

У жителей домов № 170 и 172 появится новое общественное пространство Фото: скриншот

В Самаре продолжают благоустраивать городские территории. Так, активно ведется строительство нового сквера на улице Ташкентской. Как оно проходит 1 июня - с высоты птичьего полета показал видеоблогер Сергей Бобин.

С инициативой о появлении нового общественного пространства на их территории выступили местные жители. Им не нравилось, что за окнами все пустует и заросло деревьями. В администрации города откликнулись и учли мнение людей.

Судя по кадрам, работа проходит успешно. Новый сквер приобретает свои очертания. Напомним, что появится он около домов № 170 и 172. Там будет предусмотрена зеленая зона и велодорожка.