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Общество2 июля 2022 6:04

Видеоблогер показал, как в Самаре строят новый сквер на улице Ташкентской

Работы в районе домов № 170 и № 172 находятся уже в активной стадии
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
У жителей домов № 170 и 172 появится новое общественное пространство

У жителей домов № 170 и 172 появится новое общественное пространство

Фото: скриншот

В Самаре продолжают благоустраивать городские территории. Так, активно ведется строительство нового сквера на улице Ташкентской. Как оно проходит 1 июня - с высоты птичьего полета показал видеоблогер Сергей Бобин.

С инициативой о появлении нового общественного пространства на их территории выступили местные жители. Им не нравилось, что за окнами все пустует и заросло деревьями. В администрации города откликнулись и учли мнение людей.

Судя по кадрам, работа проходит успешно. Новый сквер приобретает свои очертания. Напомним, что появится он около домов № 170 и 172. Там будет предусмотрена зеленая зона и велодорожка.