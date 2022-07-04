Самарский театр оперы и балета им. Шостаковича останется с прежним названием

Ранее была представлена новая айдентика театра - #ШостаковичОпераБалет / Фото:www.opera-samara.net

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича сохранит свое название. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в областном министерстве культуры.

- Я хочу подчеркнуть, что название останется неизменным — «Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича». В этом названии нам дорого каждое слово, - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Отметим, ранее театр представил новый бренд - #ШостаковичОпераБалет, включающий в себя обновленный логотип. Теперь он состоит из фрагмента подписи Шостаковича (заглавная Ш), стилизованного под звуковую волну и отсылающего к волнам реки Волги. Отмечалось, что новый бренд используется для мирового продвижения, однако в официальных документах название театра останется прежним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше не САТОБ: самарский театр оперы и балета представил интригующий логотип (подробности)