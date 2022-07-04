Появился список домов, которые будут изъяты для строительства станции метро в Самаре

"Театральную" должны построить к 2024 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональные власти изымут несколько домов для строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Данная информация размещена на сайте областного правительства. Согласно постановлению, в список попали не только дома, но и другие постройки. Рассказываем, по каким адресам они расположены.

Так, в перечне обозначены многоквартирные дома на ул. Галактионовская, 103 и на ул. Самарская, 229 и 168. Их изымут вместе с земельными участками. Данная процедура коснется и жилого дома на ул. Галактионовская, 111. Вместе с ним под изъятие попали подвал и земельный участок. Отмечается, что власти также изымут гараж на ул. Самарская, 170.

Ранее в региональном правительстве подготовили документацию по изъятию других домов. Они расположены в той же части города - на улицах Самарская и Галактионовская.