В Самаре отец-старовер преследует сбежавшую от него жену и двух маленьких дочерей

Жена и дочери сбежали от отца-старовера в кризисный центр Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Самаре отец-старовер преследует сбежавших от него жену с двумя маленькими дочерями. Женщины не выдержали издевательств и домашнего насилия и сбежали в кризисный центр «Ты не одна». И теперь мужчина буквально осаждает его, требуя выдать ему малышек.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в кризисном центре, два года назад мужчина увлекся старообрядчеством, перестал стричь бороду и усы, завалил дом религиозными книгами и начал требовать от маленьких девочек многочасового присутствия в церкви. В том числе - рано утром и на ночных службах.

- Мог силой вытащить малышек из кроватей, облить водой и повезти в церковь прямо в пижамах, - рассказывает мать девочек.

А когда жена попробовала возразить – увез дочерей, заявив: если ты против религии, то девочек больше не увидишь. Женщина сначала согласилась выполнить все требования, но улучив момент вместе с дочками сбежала в кризисный центр. Теперь мужчина приходит туда каждый день и буквально терроризирует обитательниц центра и их маленьких детей. Требует девочек: «все честно, жене два ребенка – медицина и кот, и мне два ребенка – наши дочки». Девочки же при словах «пришел папа» в ужасе прячутся под кровать. Полиция только разводит руками: дескать, отец имеет на детей законное право.

- Сейчас идет процесс развода. Надеемся, что органы опеки встанут на сторону девочек и защитят от внушающего им страх родителя, - пояснила директор Центра Ирина Серебрякова. Подробности этой дикой истории читайте тут.