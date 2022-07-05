В Самарской области многие медучреждения возвращаются в привычный режим работы

В регионе перепрофилируют многие ковид-госпитали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в привычный режим работы возвращаются многие медицинские учреждения. В регионе отмечают улучшение эпидемиологической ситуации.

Из-за смягчения коронавирусных ограничений и отмены масочного режима в Самарской области многие лечебные учреждения вернулись в штатный режим. В Самарском регионе осталось лишь несколько госпиталей для зараженных коронавирусной инфекцией.

Напомним, что стало известно о количестве зараженных 4 июля 2022 года. В регионе число заболевших продолжает уменьшаться.