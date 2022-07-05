Сызранского бизнесмена отправили под стражу за заказное убийство Сергея Иванова

Обвиняемый останется под стражей на ближайшие два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности в деле о заказном убийстве сызранского депутата Сергея Иванова. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

- В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение в совершении организации приготовления к совершению убийства по найму. Суд отправил его под стражу на 2 месяца, - рассказали в региональном следственном комитете.

Напомним, невероятная история произошла в регионе на прошедших выходных. 2 июля 2022 года в сети появилась информация об убийстве депутата сызранской гордумы Сергея Иванова. Сообщалось, что парламентария расстреляли у кафе-отеля «Ранчо» под Тольятти. А в понедельник выяснилось, что Сергей Иванов жив. Однако смерти ему удалось избежать чудом - один из сызранских предпринимателей «заказал» Иванова ранее судимому незнакомому мужчине. Убийство депутата он оценил в 1 миллион рублей.

«Киллер» взял аванс и отправился прямиком в оперативникам. После этого была придумана история с убийством - она и помогла выйти на заказчика. В результате подозреваемого задержали. Им оказался представитель сферы ритуальных услуг Вадим Пантюхин - об этом «КП-Самара» сообщили в суде.

В настоящий момент расследование дела продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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