Президент РФ освободил от должности начальника ГУ МВД по Самарской области

Александр Винников работал в регионе с 2017 года

Начальник ГУ МВД по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Александр Винников официально оставил свой пост. Соответствующий указ издал президент РФ Владимир Путин.

- Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта полиции, начальника ГУ МВД России по Самарской области Винникова Александра Ивановича, - следует из документа.

Напомним, Александр Винников работает в органах внутренних дел с 1983 года. Он начинал свой путь с милиционера роты патрульно-постовой службы милиции ГУВД Ленинграда. А в 2017 году возглавил ГУ МВД в Самарской области. В 2018 году Александр Винников был повышен в звании - до генерал-лейтенанта.

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