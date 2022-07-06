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Общество6 июля 2022 8:03

В Самарской области из-за приближающейся жары объявлен желтый уровень опасности

Об этом сообщили синоптики
Алена ПРОВКИНА
В регион возвращается жаркая погода

В регион возвращается жаркая погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики объявили желтый уровень опасности. В регион приближается жаркая погода.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 7 по 9 июля 2022 года ожидается максимальная температура воздуха. После переменчивой дождливой погоды наконец-то возвращается летнее тепло: температура достигнет +30..+32 градусов.

Напомним, что в выходные дни, не смотря на тепло, в регионе местами ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра. Уже со следующей недели жаркая погода полноценно вступит в свои права.