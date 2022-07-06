В Самарской области жителей предупредили о пожарной опасности лесов 5 класса

Самарцев призывают не разжигать костры на природе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области после неустойчивой погоды наконец-то пришла летняя жара. Жителей региона предупредили о пожарной опасности лесов 5 класса.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», получено штормовое предупреждение. В области объявлен оранжевый уровень опасности. Из-за сухой жаркой погоды возрастает риск природных возгораний. Горожанам необходимо соблюдать запрет на посещение лесов и не разводить костры на природе.

Напомним, что частой причиной возгораний становится человеческая халатность. Также в регионе объявили желтый уровень опасности из-за приближающейся жары.