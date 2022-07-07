Директор драмтеатра в Самаре получил должность в САТОБ

Сергей Филиппов ранее руководил министерством культуры Самарской области. Фото: соцсети Сергея Филиппова

В учреждениях Самарской области продолжается череда кадровых изменений. Так, стало известно о новой должности директора Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Сергей Филиппов стал первым заместителем генерального директора Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения.

Ранее Сергей Филиппов возглавлял САТОБ - он получил пост гендиректора театра в 2019 году. А с июня 2022 года к нему перешло руководство самарским драмтеатром. Тем временем Алексей Орлов сменил его на должности руководителя театра оперы и балета - его назначили исполняющим обязанности генерального директора.