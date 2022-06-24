Экс-министр культуры Сергей Филиппов стал директором драмтеатра в Самаре

Сергей Филиппов пришел на смену Вячеславу Торчинскому / Фото: mincult.samregion.ru

В Самаре назначили нового директора академического театра драмы имени Максима Горького. Этот пост занял бывший министр культуры региона Сергей Филиппов, который в последнее время возглавлял театр оперы и балета.

- Лидерские качества Сергея Васильевича, его профессиональные навыки, знание специфики работы госучреждений культуры и опыт работы позволят стабилизировать ситуацию и задать правильные векторы дальнейшего развития театра, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Самарской области.

В ведомстве отмечают, что Сергей Филиппов тесно общался с худруками драмтеатра Вячеславом Гвоздковым и Валерием Гришко. Он ценит и понимает традиции, которые были заложены прошлым руководством, а также сможет удержать учреждение на высоком профессиональном уровне.

Главные задачи, которые сейчас стоят перед новым директором, - завершение проектирования реконструкции драмтеатра и организация работ на время реставрации здания, а также обсуждение творческих планов и подготовка к новому сезону.

Напомним, до недавнего времени театр драмы возглавлял специалист из Пермского края Вячеслав Торчинский. Он проработал на посту директора учреждения около трех месяцев. После его ухода и.о. руководителя стала Татьяна Коньшина.