Власти Самары потребовали обеспечить вход и выход пассажиров автобусов через все двери

Ранее стало известно, что самарцев пускают в общественный транспорт только через переднюю дверь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары намерена разобраться в ситуации, возникшей в городском общественном транспорте. В среду, 6 июля, перевозчик ООО «Самара Авто Газ» сообщил, что входить в некоторые автобусы теперь можно только через переднюю дверь. Заднюю закрыли практически для всех пассажиров, исключение - самарцы с колясками и маломобильные граждане. Перевозчик пояснил, что таким образом ведется борьба с «зайцами».

Принятые меры вызвали шквал возмущений горожан. Не согласились с решением компании и в мэрии.

- Мы полагаем, что работа перевозчика должна быть в первую очередь направлена на обеспечение комфортных условий перевозок. В ООО «Самара Авто Газ» уже направлено официальное обращение с требованием обеспечить вход и выход пассажиров через все двери транспортных средств на всех маршрутах, - рассказали в администрации Самары.

Власти отмечают, что перевозчик должен отменить принятые меры до 8 июля 2022 года. Вопрос находится на контроле городского департамента транспорта.