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Общество7 июля 2022 13:10

В Самаре отметят День семьи, любви и верности 8 июля 2022 года

Появилась программа мероприятия
Алена ПРОВКИНА
Пары смогут провести церемонию на набережной

Пары смогут провести церемонию на набережной

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как пройдет День семьи, любви и верности. Мероприятие запланировано на 8 июля 2022 года.

Отмечают, что, по традиции, молодые супружеские пары, подавшие заявления на заключение брака, смогут провести церемонию на набережной реки Волги. Помимо этого, жители смогут посетить фестиваль, на котором будут тематические площадки, игровые зоны и мастер-классы.

Каждый желающий сможет научиться танцевать свадебный вальсы, рисовать и отправить открытку. Напомним, что в областной столице также открыли фотовыставку, приуроченную к празднику.

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