Самарцы засняли очередную «чупакабру», плавающую в Волге

Жители заметили неизвестно животное. Фото: Происшествия Тольятти

Жители Самары поделились кадрами неизвестно зверя. Очевидцы уже успели окрестить его очередной «чупакаброй».

Судя по записи, животное плавало возле буйков в Волге. Пользователи не смогли опознать вид и решили причислить его к чему-то мифическому. Персонаж городских легенд успел наделать шума в комментариях под записью. Жителей позабавила формулировка. Многие считают, что это обыкновенный бобер или выдра.

Напомним, что недавно жители выловили из поистине речного монстра. Опытный рыбак поймал рыбу весом в 29 килограмм.