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Общество9 июля 2022 8:50

Видеоблогер заснял, как самарцы массово уезжают за Волгу

В Самаре в эти выходные установилась жаркая погода
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
В жаркие выходные самарцы стремятся уехать за Волгу. Фото - скриншот с видео

В жаркие выходные самарцы стремятся уехать за Волгу. Фото - скриншот с видео

Видеоблогер Евгений Щекин заснял, как самарцы массово уезжают за Волгу в текущие выходные.

На опубликованном видео можно заметить огромные очереди у речного вокзала. Сейчас в Самаре установилась жаркая погода, в результате чего объявлен желтый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, в выходные ожидается до 33 градусов тепла (при этом, также не исключается вероятность сильного дождя).

В условиях жаркой погоды самарцы стремятся проводить время на пляже или же отправиться отдыхать на выходные за Волгу.

Ранее сообщалось, что ограничена продажа билетов до Ширяево.