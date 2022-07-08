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Общество8 июля 2022 4:59

В Самаре ограничили продажу билетов на речной рейс до Ширяево

Пассажиры могут приобрести не более трех билетов в одни руки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Новые правила уже вступили в силу

Новые правила уже вступили в силу

Фото: Антон СЕНЬКО

Ограничения билетов, введенные на самарском речном пассажирском транспорте, распространились на другие маршруты. Теперь продажа «проездных» до Ширяево ведется согласно новым правилам. Подробности сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

- Один человек может приобрести не более трех билетов. Мера распространяется на суда, следующие по маршруту Самара-Ширяево, - рассказали в СРПП.

В предприятии пояснили, с чем связаны нововведения. Причина кроется в коммерсантах - они массово скупали билеты по социальным тарифам, а после их перепродавали.

Напомним, ограничения на покупку билетов были введены еще в начале июля. Власти сообщали, что в июне участились случаи скупки билетов туристическими организациями. В одни руки приобреталось до 30 и более билетов, из-за чего страдали другие пассажиры.