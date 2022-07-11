Самарец снял с воздуха строительство многоэтажек у парка 60-летия Советской власти

Дома возводят в районе пересечения улиц Алма-Атинской и Стара-Загора Фото: скриншот с видео

В Кировском районе Самары продолжается строительство нового высотного ЖК. Его возводят в границах улиц Алма-Атинской и Стара-Загора, а также лесопарка имени 60-летия Советской власти. Местный видеоблогер показал с воздуха, как изменилась стройплощадка в июле 2022 года.

Рабочие сейчас возводят два дома. У одного готовы почти три этажа, а у второго – 6-8. Здания будут монолитно-каркасными. Пока строители заливают бетон. Выкладывать стены еще не начали.

Жилой комплекс возводит компания «Сокол-1». По предварительным данным, он получил название «Зеленый квартал». Насколько известно, дома у лесопарка будут переменной этажности.

- Новый тренд – вид на лес. Лучше бы дома не строили выше, чем деревья, тогда бы топ было жилье, - комментируют интернет-пользователи.

По словам местных жителей, весной работы на объекте шли активнее. Тогда новые этажи появлялись едва ли не за неделю. Однако, если сравнить с апрельским видео, то видно, что рабочие довольно серьезно продвинулись вперед.