На опушке лесопарка 60-летия Советской власти в Самаре начали строить многоэтажки

Строители уже расчистили внушительный участок земли под новый жилой комплекс. Фото: скрин видео

В Самаре на опушке лесопарка им.60-летия Советской власти начали строить многоэтажки. Начало строительных работ с высоты птичьего полета внял видеоблогер Евгений Щекин.

На видео попало начало земляных работ, которые развернулись на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинская в Самаре. Рабочие уже расчистили от деревьев внушительный участок земли за заправкой и кафешками, вдоль лесопарка.

Здесь собираются строить многоэтажный жилой комплекс на участке площадью 10,2 га. Застройщиком выступает ООО «Сокол» самарского девелопера Анатолия Давидюка. Проект планировки территории уже утвержден, также застройщик получил разрешение ограничиться половиной положенных парковочных мест.

Новый микрорайон будет состоять из жилых домов в 9 этажей и выше. Жилой квартал рассчитан на проживание 4288 человек, общая площадь, которую займет жилой комплекс, составит 133 тысячи квадратных метров. Предполагается, что на первых этажах высоток будет предусмотрено место для двух небольших детских садов (каждый – на 70 человек), пункта участкового полиции и кабинета врача общей практики.

Напомним, проект застройки вызвал опасения у защитников лесопарка. Они переживают, что во время возведения квартала застройщик может "случайно" зайти на территорию лесопарка.